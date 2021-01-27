Санкт-Петербург, , 20:13 — REGNUM Троим сотрудникам подрядной организации ООО «Техснаб» предъявлено обвинение по громкому уголовному делу о гибели человека в результате обрушения здания Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».

СКК «Петербургский» в день обрушения Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, СКК «Петербургский» советской постройки, против сноса которого выступали градозащитники и архитекторы, обрушился на 80% во время демонтажа кровли 31 января 2020 года. При этом погиб молодой рабочий-сварщик Матвей Кучеров, не успевший запрыгнуть в люльку, когда крыша, а с ней всё здание, начали рушиться.

Кадры его прыжка в сторону люльки и гибели оказались в СМИ и вызвали большой общественно-политический резонанс.

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По данным следствия, которое вело Главное следственное управление СК России, комплекс работ по демонтажу здания проводила указанная подрядная организация. При этом она не приняла меры по предотвращению самопроизвольного обрушения здания, вела работы с грубыми нарушениями строительных норм и правил охраны труда.

«Указанные нарушения допущены руководителем организации-подрядчика ООО «Техснаб» Сергеем Акименко и производителями работ Николаем Ивановым и Дмитрием Смирновым. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека»). Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемые признали», — сообщили 26 января в Следственном комитете РФ.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Напомним, после фатального обрушения здание СКК было окончательно уничтожено. На его месте к маю 2023 года планируется построить новый ледовый дворец, чтобы там можно было провести чемпионат мира по хоккею. Вместимость нового дворца должна составить 21,5 тыс. зрителей.