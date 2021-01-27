Токио, , 19:57 — REGNUM Nintendo представила особую версию портативной консоли Switch, корпус которой выполнен в стилистике видеоигр франшизы Monster Hunter. Об этом 27 января сообщил портал Engadget.

Задняя панель консоли и контроллеры Joy-Cons украшены узорами и символами, а на передней присутствует изображение главного монстра. В комплект поставки кроме самой консоли также входит копия игры Monster Hunter Rise. Известно, что Nintendo планирует выпустить это устройство на рынок ЕС, пока неизвестно, появится ли Monster Hunter Switch в магазинах других стран.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что приключенческая ролевая игра Haven выйдет на Nintendo Switch 4 февраля 2021 года. В этот день её релиз также состоится на PS4 и ПК (в магазине Epic Games Store).

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