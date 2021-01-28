Нью-Йорк, США, , 10:03 — REGNUM Со следующей недели Белый дом увеличит Нью-Йорку поставки вакцины от COVID-19 на 30%. Это стало возможно благодаря новому плану по борьбе с пандемией администрации Джо Байдена, пишет 27 января CNN.

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Власти США увеличат еженедельные поставки доз вакцины против COVID-19 в Нью-Йорк на 17 тысяч.

«Нам понадобится намного больше, но я все равно безумно счастлив получить хотя бы эти дозы», — сказал мэр города Билл де Блазио.

Де Блазио похвалил администрацию Белого дома за «помощь и реальные усилия в Вашингтоне», а также поблагодарил президента Джо Байдена за «выполнение своей миссии» в борьбе с пандемией.

Напомним, что в Нью-Йорк уже поставлено примерно 673 405 доз вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

На прошлой неделе де Блазио заявил, что в городе закончатся все дозы вакцины от COVID-19, если государство не обеспечит новые поставки.