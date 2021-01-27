Саранск, , 19:29 — REGNUM В Мордовии два медицинских учреждения, которые ранее были перепрофилированы в ковид-госпитали, начнут работу в плановом режиме. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба.

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Так, с 1 февраля в плановом режиме возобновят работу поликлиника №5 в Саранске и Ромодановская поликлиника.

По словам зампреда правительства республики Галины Лотвановой, количество выписанных из стационаров граждан превысило число госпитализированных. Количество инфекционных коек сократили на 620 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 января в республике выявили 79 новых случаев заражения коронавирусом. Отметим, 79 новых случаев заражения в республике зарегистрировано последний раз в период осенне-зимнего подъема заболеваемости по состоянию на утро 9 ноября, с этого момента фиксировалось больше 80 заражений в сутки.

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