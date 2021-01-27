Рим, , 19:21 — REGNUM Врач из итальянского города Монтикьяри подозревается в убийствах пациентов, больных COVID-19, с целью освобождения койко-мест в своем медучреждении, сообщает 27 января издание Brescia Today.

По версии следствия, врач преднамеренно вводил пациентам с COVID-19 препарат, угнетающий функцию дыхания. В результате его действий погибли как минимум два человека.

При вскрытии одного из умерших внутри его органов было обнаружено присутствие лекарства, вызывающего смерть при нарушении дозировки.

Мотивы убийства коронавирусных больных пока не выяснены. По некоторым данным, врача заподозрили медсестры той же больницы.

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