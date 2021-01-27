Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM В среду, 27 января, в день окончания блокады Ленинграда, был дан старт Международному проекту «Слово Победителя. Блокада». Об этом стало известнов рамках пресс-конференции, прошедшей в МИА «Россия сегодня».

Участниками мероприятия стали Ольга Амельченкова, руководитель ВОД «Волонтеры Победы»; Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга; Павел Крылов, заместитель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга; Сергей Баландюк, председатель Фонда поддержки национальных проектов.

Проект посвящен 80-летию начала блокады Ленинграда и направленна сохранение исторической памяти и повышение уровня знаний жителей Россиии других стран о подвиге жителей и освободителей Ленинграда. Его организаторами выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Комитетпо информатизации и связи Санкт-Петербурга и «Фонд поддержки национальных проектов» при информационной поддержке Архивного комитета Санкт-Петербурга.

«К Волонтерам Победы очень часто обращаются за помощьюв восстановлении истории своей семьи. В процессе оказания помощи мы выделили две важные проблемы: с одной стороны, люди теряются в огромном количестве архивов, которые есть в нашей стране, а с другой — в этих архивах содержатся в основном только сухие факты. Наша задача сегодня — создать источник, где будут собраны различные материалы о ветеранах: фотографии, видеовоспоминания, письма, личные трогательные истории, которые нельзя найти в архивных документах. Мы рады, что на инициативу Волонтеров Победы объединить усилия в год 80-летия начала блокады откликнулись такие крупные архивные порталы как «Медаль «За оборону Ленинграда» и «Книга Памяти блокадного Ленинграда». Это поможет нам предоставить людям различные инструменты для поиска информации об их близких, которые были блокадниками, защищали город», — рассказала журналистам руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

К 8 сентября 2021 года в рамках проекта Волонтеры Победы создадут самый большой электронный архив семейных документов, связанных с блокадой Ленинграда. Предварительно активисты пройдут специальное обучение, включающее в себя исторический блок, информацию об оказании помощи ветеранам, правилах съемки фото‑ и видеоматериалов, монтажа. Предполагается, что разработкой архива займутся 10 000 добровольцев по всей стране и за ее пределами. Волонтеры посетят ветеранов, чтобы записать видеовоспоминания, оцифровать существующие документы и оказать им необходимую социально-бытовую помощь. Отметим, все очные встречис участниками блокады Ленинграда будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Присоединиться к проекту и рассказать о своем родственнике, пережившем блокаду, также сможет любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт словопобедителя. рф и в специальной форме оставить заявку. Также на портале можно проконсультироваться с волонтером на данную тему и узнать алгоритм поиска информации о своих предках. Все собранные материалы будут размещены в архивах организаторов проекта после модерации. База данных включит в себя более 100 000 уникальных документов.

Отметим также, что комитет по информатизации и связи Санкт-Петербургаи Архивный комитет Санкт-Петербурга, занимающиеся работой портала проекта, присоединятся к работе волонтеров по распространению историй блокадников в сети Интернет и популяризации истории блокады Ленинграда среди граждан России.

«Правительство Санкт-Петербурга прилагает огромное количество усилий. Так, по поручению губернатора города в прошлом году было принято решение открыть максимально широкий доступ к архивам. А на данный момент, чтобы узнать об истории своей семьи, доступ к архивам был дан и через электронный ресурс. Мы распространили его по многочисленным социальным сетям, чтобы люди имели возможность найти своего родственника и сформировать историю его подвига, а Волонтеры Победы — обработать эти данные и включить их в общий национальный ресурс, который бережно сохраняется по поручению президента РФ», — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Интеграция архивных данных пройдет и с порталом http://blockade.spb.ru.В рамках пресс-конференции Председатель Фонда поддержки национальных проектов Сергей Баландюк подтвердил, что документы, собранные Волонтерами Победы, появятся на портале «Книга Памяти блокадного Ленинграда», который объединяетв себе данные из разных ресурсов, посвященных блокаде.

«Только семейные истории, фотографии помогут нам восстановить данныеи сделать наш ресурс более понятным. Я надеюсь, он будет удобным инструментоми для Волонтеров Победы, которые смогут находить необходимые для оказания помощи ветеранам и их семьям данные; и для молодежи, которая сможет найти своих родственников и узнать немного больше о предках. Ведь выяснять их судьбу — наша святая обязанность, большое и великое дело для всей страны», — отметил председатель Фонда поддержки национальных проектов Сергей Баландюк.

Проект уже нашел поддержку и одобрение среди блокадников. Своим мнением поделилась председатель Правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Сергеевна Тихомирова: «Здорово, что за это дело взялось волонтерское Движение, потому что к изучению истории нужно привлекать как можно больше молодежи. Волонтеры Победы постоянно оказывают поддержку ветеранам, это правильно. Вы спрашиваете у еще живых участников войны; у тех, кто пережил это время. Наши воспоминания являются самым главным доказательством того, как все было на самом деле. Это важно, это нужно помнить, об этом нужно говорить молодежи».

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