Липецк, , 18:54 — REGNUM В Липецке 27 января, в день снятия блокады Лениграда, в учебных заведениях провели уроки памяти «Блокадный хлеб». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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Ученикам рассказали о блокаде Ленинграда и продемонстрировали видеоролики с выступлениями участников блокады. Завершением занятий стала интерактивная историческая игра по мотивам событий Великой Отечественной войны.

Также в этот день волонтёры поздравили участников обороны Ленинграда, проживающих в Липецке. Из-за ситуации с коронавирусом эти мероприятия провели с привлечением минимального количества человек и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.