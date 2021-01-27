Екатеринбург, , 18:52 — REGNUM На граните набережной в Екатеринбурге, где раньше находился один из главных символов города — Краснознамённая группа — установлен мемориальный знак, передаёт 27 января корреспондент ИА REGNUM.

Мемориальный знак, посвящённый Краснознамённой группе Артемий Брусницын © ИА Красная Весна

Мемориальный знак посвящён снесённой восемь лет назад Краснознамённой группе. На доске размещены фотографии памятника и текст, в котором рассказывается о его установке и о его демонтаже.

Мемориальный знак, посвящённый Краснознамённой группе Артемий Брусницын © ИА Красная Весна

«В 2019 году глава Екатеринбурга Александр Высокинский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещали вернуть городу памятник, — говорится в тексте. — Краснознамённая группа с орденом Ленина должна вернуться на прежнее место в 2021 году».

Комментируя это событие, организатор установки мемориального знака, активист движения «Суть времени» Артемий Брусницын отметил, что городские власти согласны на возвращение памятника, особенно учитывая общественный резонанс, но «восстановить Краснознамённую группу оказалось тяжелее, чем снести».

Мемориальная доска станет напоминанием о том, «что здесь произошло и чего именно город оказался лишен в 2013 году из-за варваров-чиновников», добавил борец за Краснознамённую группу.

Мемориальный знак, посвящённый Краснознамённой группе Артемий Брусницын © ИА Красная Весна

Напомним, авангардный памятник Краснознамённая группа был установлен в Свердловске в 1974 году на пощади городского пруда в честь награждения города орденом Ленина за трудовые заслуги его жителей, их вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Спустя 40 лет администрация города, уже Екатеринбурга, в ночь с 26 на 27 января 2013 года демонтировала памятник. Жители города потребовали вернуть Краснознамённую группу, что власти и пообещали сделать в 2021 году. Сейчас на оборонном Заводе имени Калинина ведётся восстановление «красных шпилей» монумента.

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