Женева, Швейцария, , 18:38 — REGNUM Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса за последнюю неделю распространился на территории ещё десяти стран. Об этом сообщается в опубликованном 27 января еженедельном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Отмечается, что по состоянию на 25 января данная разновидность вируса была выявлена в общей сложности уже в 70 государствах, расположенных во всех шести регионах ВОЗ.

В бюллетене также указывается, что Великобритания сообщила о полученных в ходе исследований «определённых свидетельствах» того, что новая мутация вируса вызывает более тяжёлое течение болезни.

В ВОЗ отметили, что пока рассматривают эти данные как предварительные и требующие дополнительного анализа.