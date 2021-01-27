Астрахань, 27 января 2021, 18:38 — REGNUM В Астрахани 27 января стартовала акция «Блокадный хлеб», посвящённая годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.
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В Астраханском государственном архитектурно-строительном университете волонтёры Победы рассказывали о подвиге участников обороны Ленинграда, а также раздавали как символ памяти 125 граммов чёрного хлеба.
Акция продолжится в АГУ, 28 января — в «Астраханском АДК». Кроме того, это мероприятие состоится во многих школах Астраханской области.