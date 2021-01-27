Архангельск, , 18:35 — REGNUM Тысячи архангельских предпринимателей до сих пор не заключили договор с региональным оператором по обращению с ТКО на вывоз отходов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регоператора, компании «ЭкоИнтегратор», из 11 тысяч юридических лиц, проверенных региональным оператором, только 4700 имеют договоры на вывоз ТКО.

«Это дает основание полагать, что твердые коммунальные отходы бизнес вывозит нелегально. А это наносит серьезный урон отрасли: нет учета и контроля за обращением ТКО в полном объеме, мусор продолжают подбрасывать на контейнерные площадки многоквартирных домов, растет количество несанкционированных свалок на землях лесного фонда», — отметили в «ЭкоИнтеграторе».

В реестре компании числится более 500 несанкционированных свалок. Еще 134 выявлены региональным оператором в течение 2020 года.

По данным Министерства природных ресурсов, сегодня в Архангельской области образуется 405 тысяч квадратных метров твердых коммунальных отходов.

«Из этого объема только 26% транспортируется региональным оператором на законные объекты. Остальная часть объемов твердых коммунальных отходов — вне системы обращения с ТКО», — отметила начальник отдела по обращению с отходами производства и потребления регионального министерства природных ресурсов и ЛПК Наталья Помазкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году компании «ЭкоИнтегртор» пришлось через суд добиваться погашения долгов населения Архангельской области за вывоз ТКО. Сумма долга превысила 20 млн рублей.