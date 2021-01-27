Тамбов, , 18:22 — REGNUM В Тамбовской области вакцинация от коронавируса идёт в 34 поликлиниках. Все площадки оснащены необходимым морозильным оборудованием. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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На заседании было отмечено, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить более 60% взрослого населения. Заместитель руководителя штаба, первый заместитель главы администрации области Олег Иванов призвал глав муниципалитетов содействовать медицинским учреждениям в проведении вакцинации, а также организовать широкую информационную работу с населением.

Сегодня в регионе действуют 34 пункта вакцинации, все площадки оснащены необходимым морозильным оборудованием. Дополнительно формируются 45 мобильных прививочных бригад для выездной вакцинации, в том числе в сельские населенные пункты.

Всего в область поступило 16 292 комплекта двухкомпонентной векторной вакцины «Спутник V». Еще 9200 комплектов ожидается до конца января и более 23 тысяч доз — в феврале. По состоянию на 27 января, привиты более 13 тыс. тамбовчан, большинство из которых — люди работоспособного возраста.

Заместитель начальника управления здравоохранения области Татьяна Вяльцева проинформировала, что у 93% добровольцев, получивших прививку в прошлом году, выработался очень хороший иммунитет. Серьезных побочных явлений, требующих медицинского вмешательства, не выявлено.

«Вакцинация проходит активно. Люди понимают её смысл. Перед нами стоит задача прежде всего привить представителей групп риска. Но в прививке не отказывают никому, если нет противопоказаний», — рассказала Татьяна Вяльцева.

Она отметила, что записаться можно разными способами: через единый портал госуслуг, непосредственно в поликлинике, по телефонам регистратуры или единому номеру кол-центра 8−800−200−24−21.

«Если по какой-то причине человек пропустит срок введения второго компонента, то это не критично. Можно обратиться в поликлинику в течение 3−4 месяцев», — пояснила заместитель начальника управления здравоохранения.