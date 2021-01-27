Архангельск, , 18:09 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 244 новых случая COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Среди новых заболевших — 101 архангелогородец, 48 северодвинцев, 30 жителей Котласского района, 21 житель Устьянского, 20 — Вельского. Новые случаи заражения коронавирусом выявлены также в Новодвинске, Коряжме, Мирном и других муниципалитетах.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 3586 человек.