Москва, , 18:09 — REGNUM В Москве средняя стоимость апартаментов массового и бизнес-сегмента за 2020 год выросла на 7,1%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на главного эксперта аналитического центра ЦИАН Виктории Кирюхиной.

По ее словам, средняя стоимость квадратного метра этого вида недвижимости в столице возросла до 240,9 тыс. рублей, без учета премиум и элитного классов. В то же время предложение аппартаментов на столичном рынке сократилось на 30%.

«Для сегмента апартаментов большое значение имеет структура предложения из-за небольшого объема объектов, которая влияет и на среднюю стоимость», — заявила Кирюхина.

Как сообщало ИА REGNUM, В Москве в 2020 году построено 4,98 млн кв. метров жилья, что составляет 138% от годового плана в рамках нацпроета «Жилье и городская среда».

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