Кейптаун, , 18:05 — REGNUM Власти ЮАР готовят план сотрудничества с Россией по применению вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщает 27 января РИА Новости со ссылкой на минздрав ЮАР.

По словам представителя министерства здравоохранения ЮАР Попо Майа, стране повезло с участием в сообществе БРИКС, поэтому разрабатываются планы по вакцинации населения российским «Спутником V».

Кроме того, Майа заявил, что представители властей ЮАР уже провели несколько «многообещающих» встреч с послом РФ по вопросам вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ заявил, что Россия ведет диалог с Африканским союзом и с отдельными африканскими странами о сотрудничестве по вакцинации населения российским препаратом «Спутник V».

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