Ижевск, , 18:03 — REGNUM Следственным управлением УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») по факту выхода людей на проезжую часть во время несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками полиции был выявлен факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершенный из хулиганских побуждений», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в результате действий граждан было остановлено движение транспорта на улицах Пушкинская, Советская, Коммунаров и Красногеройская.

«Поставлена под угрозу безопасность людей», — заключили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, после незаконных акций, которые прошли в ряде городов России в минувшую субботу, возбуждено и расследуется 21 уголовное дело.