Москва, , 18:00 — REGNUM Один из резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» разрабатывает новый мобильный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 27 января сообщила пресс-служба «Технополиса «Москва».

Устройство будет предназначено для вентиляции легких пациентов с осложнениями после COVID-19. Первый опытный образец аппарата должен быть создан в августе 2021 года. Со временем планируется наладить серийный выпуск таких приборов.

Разрабатываемый прибор можно будет использовать как при стационарном, так и при лечении на дому. Кроме того, мобильные устройства будут востребованы в машинах скорой помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьёв оценил результаты борьбы с коронавирусом в Подмосковье