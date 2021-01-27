Красногорск, , 17:50 — REGNUM Медицинская система Подмосковья сумела справиться с проблемами, которые возникли в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 27 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с главными врачами региональных больниц.

«Считаю, что все наши подразделения в муниципалитетах очень качественно, профессионально отнеслись к этому вызову», — заявил Воробьев.

По его словам, в регионе снижается уровень заболеваемости COVID-19. На данный момент перед региональной медициной стоит задача проанализировать накопленный в ходе пандемии опыт и предпринять шаги для усовершенствования системы здравоохранения области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье откроют ещё три лаборатории для ПЦР-тестов

Читайте развитие сюжета: В Москве создают новый мобильный аппарат искусственной вентиляции легких