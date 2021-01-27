Ярославль, , 17:45 — REGNUM В Ярославле жители улиц Гудованцева, Софьи Перовской, Соловьева, Халтурина и поселка Новое Творогово добились отмены планов по расширению дорог и изъятия для этого земельных участков. С заявлением об этом выступил в социальных сетях мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Народный сход в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе жители вышли на народный сход против расширения улиц.

«Сегодня мною принято окончательное решение по планам расширения дорог вдоль улиц Гудованцева, Халтурина и Соловьёва в Красноперекопском районе. Мы сохраняем существующие параметры улично-дорожной сети. Мы на стороне жителей, развитие территории в Ярославле будет осуществляться только на основе интересов горожан. Земельные участки изыматься не будут!» — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

Планы расширить улицы Гудованцева, Новое Творогово и Софьи Перовской появились ещё в 1996 году. В 2020 году появился проект по планировке данной территории. Он был вынесен на общественные обсуждения и вызвал возмущение местных жителей. Они полагают, что расширение дорог ведётся в интересах застройщиков.

«Чертежи в части уменьшения поперечных профилей улиц Гудованцева, Халтурина и Соловьёва уже откорректированы с учётом пожеланий жителей. Исключение улицы Софьи Перовской из Генерального плана города возможно только путём разработки новой комплексной транспортной схемы города. Мною дано поручение выполнить эту научно-исследовательскую работу», — написал Владимир Волков.

Ранее на народном сходе жители приняли обращение, в котором говорилось, что «мнение людей не имеет для городской власти никакой ценности». Но, как выяснилось, власти прислушались к жителям и учли их пожелания при принятии решения.

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