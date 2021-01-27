Рязань, , 18:21 — REGNUM Первые мобильные пункты вакцинации от COVID-19 начали работу в Рязанской области. Бригады отправились в Сасовский и Шацкий районы, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе регионального минздрава.

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Стационарные прививочные пункты открыты в Ермишинском, Кадомском, Клепиковском, Сараевском районах, во всех поликлиниках Рязани. Первые мобильные бригады заработали на базе Шацкой межрайонной больницы и Сасовского межрайонного медицинского центра — специалисты объехали три населённых пункта, где привились от COVID-19 около ста человек.

«В начале февраля начнёт движение мобильный прививочный пункт областной клинической больницы по Рязани. По-прежнему прошу всех соблюдать меры предосторожности и беречь свое здоровье», — уточнил министра здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Рязанская область получила почти 20 тысяч доз вакцины «Спутник V». С начала массовой вакцинации привито три тысячи человек.