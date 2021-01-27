Красногорск, , 17:42 — REGNUM В Московской области открыли три новые государственные лаборатории для проведения ПЦР-исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.

Лаборатории будут функционировать на базе больниц в Пушкино, Красногорске, а также в Московском областном клиническом противотуберкулезном диспансере. В ближайшее время планируется открыть еще два подобных объекта для ПЦР-исследований в городских округах Ленинский и Реутов, отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Новые государственные лаборатории позволят увеличить объем проводимых в регионе исследований на наличие COVID-19, а также снизить нагрузку на уже действующие объекты. На данный момент в регионе работают уже 11 лабораторий Московской области, одна федеральная и шесть частных. В сутки проводится более 30 тысяч ПЦР-исследований», — рассказала Стригункова.

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