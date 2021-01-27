Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли во втором и третьем чтении закон по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Основными положениями нового закона стали: введение процедуры разрешения на перемещение отходов на территории Ленинградской области; применение QR-кодов, являющихся неотъемлемой частью разрешения; оснащение транспортных средств, перевозящих отходы, техническими устройствами, позволяющими осуществлять фиксацию перемещения транспортного средства.

Также в законе говорится о том, что с 1 января 2023 года вводится запрет на захоронение отходов на территории Ленинградской области, если они могут быть утилизированы на объектах утилизации отходов Ленинградской области.

Кроме того, вносятся изменения в областной закон «Об административных правонарушениях», в соответствии с которыми предусматривается административная ответственность за транспортирование отходов без разрешения на их перемещение либо с нарушением условий перемещения. К нарушителю будут применены штрафные санкции: для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 500 до 900 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 до 1,5 млн рублей.

«Введение высоких штрафов обусловлено тем, что установленные в настоящее время меры ответственности (в частности, для физических лиц, которые совершают большую часть административных правонарушений) недостаточно эффективны, а несоблюдение требований в области экологического законодательства наносит непоправимый ущерб экологии и угрожает здоровью людей», — уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, в законопроекте прописаны все этапы транспортировки и хранения по опасным видам отходов от мусорной площадки до полигона.

«По данному законопроекту после первого чтения было достаточно времени для подготовки замечаний и предложений, все они были рассмотрены, учтены и вылились в 21 поправку, 12 из которых были приняты», — сказал депутат, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Юрий Терентьев.

Напомним, ранее власти Ленобласти и Санкт-Петербурга зарегистрировали единого «мусорного» оператора. Новое юридическое лицо примет участие в разработке и реализации единой для петербургской агломерации концепции обращения с отходами, включая строительство новых объектов в сфере обращения с отходами на территории Ленобласти. При этом власти региона неоднократно сообщали, что в области не будет построено ни одного мусоросжигающего завода.

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