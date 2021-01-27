Москва, , 17:24 — REGNUM Мокрый снег и сильная гололедица ожидаются в Москве в четверг, 28 января. Предупреждение об этом распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета в период с 06:00 до 21:00 часа 28 января в Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, гололёд, на дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендовали столичным автомобилистам в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений, опережений. Рекомендуется также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Пешеходам спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, ранее Гидрометцентр объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильной гололедицы.

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