Волгоград, , 18:19 — REGNUM Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным в мошенничестве 43-летнего местного жителя. Мужчина, являясь адвокатом подсудимого по уголовному делу о коррупции, пообещал подопечному за несколько миллионов рублей решить вопрос с наказанием в пользу штрафа, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе региональной прокуратуры.

Адвокат убедил подзащитного, что сможет повлиять на суды первой и второй инстанции Астраханской области. Он пообещал передать шесть миллионов рублей представителям судебных органов. За эти деньги подопечному якобы назначат не лишение свободы, а штраф в размере двух миллионов рублей. 30 января 2017 года адвокат получил от подзащитного оговоренную сумму и распорядился ей по своему усмотрению.

Своей вины в мошенничестве юрист не признал, пояснив, что «бывший клиент оговорил его за некачественное оказание юридической помощи». Суд приговорил адвоката к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.

Приговор ещё не вступил в законную силу.