Москва, , 17:20 — REGNUM Детьми гораздо проще манипулировать, чем взрослыми, самостоятельно мыслящими людьми. Сейчас в принципе у людей очень неустойчивая самооценка, у детей в особенности, поэтому манипулировать ими очень легко. Несформированная самооценка делает ребёнка уязвимым, внушаемым, делает неустойчивым его мнение. И он идёт на такие мероприятия, например, потому что кто-то из его друзей или знакомых решил пойти, а он не хочет оставаться в стороне, считает клинический психолог, научный сотрудник Лаборатории дифференциальной психологии и психофизиологии ФГНУ «Психологический институт» РАО, кандидат психологических наук Софья Тарасова

«Кроме того, в подростковом возрасте дети учатся мыслить, находятся в состоянии формирования личности. И если в семье с ними много беседуют, объясняют им, что такое хорошо, а что такое плохо, никакие социальные сети, никакие настроения в интернет-пространстве на них не повлияют. Чем корректнее позиция значимых для ребёнка взрослых, тем ниже уровень его внушаемости. Если ребёнок видит плюрализм мнений, он начинает больше думать и формирует к происходящему своё независимое отношение», — рассказала Софья Тарасова журналистам.

«Вообще от любого внушения есть только одно средство — учиться. Потому что у линейно мыслящего человека сформировать образ «врага» крайне легко. И стоит отметить, что метод запрета в данной ситуации не работает, любой запрет приведёт к обратному эффекту», — подчеркнула кандидат психологических наук.

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