Москва, , 17:13 — REGNUM Ассоциация заслуженных врачей и наставников России обратилась к общественности с заявлением о недопустимости вовлечения детей и подростков в акции протеста.

«В субботу, 23 января, по всей России состоялись несанкционированные акции, организованные в поддержку блогера Алексея Навального. В митингах принимали участие несовершеннолетние, которые были привлечены за счет призывов через социальные сети (TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram). Медицинское сообщество обеспокоено ситуацией и предупреждает, что привлечение в подобного рода мероприятий ребенка, может стать для него серьезным потрясением для психики и повлечь за собой серьезные последствия для здоровья подростка», — сказано в обращении Ассоциации, размещенном на ее сайте.

«Призывы команды Навального несовершеннолетних к политическим акциям — это настоящее преступление! Это не допустимо и противозаконно и с юридической стороны вопроса и с моральной», — говорит Президент Национальной Ассоциации Заслуженных врачей и наставников Виктор Егоров. Он отметил, что привлекать детей посредством популярных сетей, публикуя ролики агитационного характера — это настоящая игра с эмоциональным здоровьем ребенка. В призывах в социальных сетях используются различные манипуляции для давления на неокрепшее сознание подростка. Ужасает и никак не мирится с нормами морали то, что Навальный привлекает не только старшеклассников, но и детей младшего возраста», — указано в тексте обращения.

«Мы наблюдаем картину того, как школьники поддавшись на провокации оппозиции, вышли на митинги, снимают в своих социальных сетях агитационные ролики, мемы политического характера, и некоторые из них несут в себе агрессию. Встречаясь с политической волной агитации несовершеннолетние становятся враждебными, неуправляемыми, озлобленными», — подчеркнул Виктор Егоров. Это является тяжелым потрясением для ребенка, он может пострадать морально, усилив в себе желание доказывать «свое Я» с помощью методов агрессии. Ребенок начинает себя считать взрослым, хотя на самом деле остается подростком. Как правило, основными мотивами посещения митингов несовершеннолетними, является желание доказать что-то родителям, друзьям. Он хочет заявить о себе «Я — личность. Я достоин, чтобы со мной считались». На этом команда Навального и решила манипулировать, пополняя ряды оппозиционеров. Мы призываем родителей уберегать своих детей от подобного опыта. В частности, нужно отговаривать ребенка от посещения митингов. Не нужно ругать и давить, необходимо проявить заботу, любовь и доброту. Ребенок должен понимать, что родителям можно доверять, чтобы он не шел к третьим лицам, которые преследуют совсем другие интересы», — отмечают члены Ассоциации заслуженных врачей и наставников.