Вашингтон, , 17:06 — REGNUM В США за последние сутки зарегистрировали 142 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 27 января университет Джонса Хопкинса, объединяющий данные федеральных и местных властей, СМИ и иных источников.

По данным университета, на территории США за 24 часа коронавирус был выявлен еще у 142 511 человек.

Всего с начала эпидемии коронавируса университет Хопкинса насчитал в США более 25 млн случаев заражения, из которых более 425 тыс. завершились смертью людей.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире как по числу умерших от COVID-19, так и по числу заразившихся коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Университет в Польше заподозрили в нарушении правил вакцинации