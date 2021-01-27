Москва, , 17:02 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на «правительственном часе» 27 января раскритиковала министра просвещения РФ Сергея Кравцова и уточнила, что он выбрал не тот путь, по которому нужно идти министру просвещения РФ.

Валентина Матвиенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Матвиенко, министр слишком увлекается международными исследованиями качества образования в РФ. Кроме того, её настораживает порой весьма «технократический подход».

«Я не совсем удовлетворена, Сергей Сергеевич, вашим докладом и ответами на вопросы сегодня, — подчеркнула спикер Совфеда. — Не получилось системного понимания, что такое национальный проект «Образование», какие цели стоят перед ним, как они будут достигнуты».

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«Нам есть чем гордиться, отечественной системой образования, которая была лучшей в мире и, думаю, сегодня таковой остается, — уточнила она. — Я думаю, что у нас достаточно своих собственных сил, чтобы самим разобраться с качеством образования, что нужно делать для его повышения».

Валентина Матвиенко призвала министра ещё раз вернуться в Совет Федерации и провести отдельную встречу с сенаторами, ответить на все вопросы по теме нацпроекта «Образование».

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Стоит добавить, что пока не находит поддержки министр Сергей Кравцов и у родителей. Его многократно критиковали за организацию онлайн-обучения, решения по отмене заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году, а также чрезмерную цифровизацию образовательной среды и другие инициативы.