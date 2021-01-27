Варшава, , 17:00 — REGNUM Руководство Университета имени Николая Коперника, который является одним из пунктов проведения вакцинации от COVID-19 в Варшаве, нарушило правила проведения вакцинации. Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщил 27 января министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время своей пресс-конференции.

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»В Университете имени Николая Коперника было нарушение правил Национальной программы по вакцинации от COVID-19. Ректор этого учреждения внёс в список для вакцинации лиц, которые не имели право там находиться. В первую очередь мы обязаны вакцинировать медицинских работников, затем пожилых людей старше 70 лет. Внесенные в списки в этом университете не относились ни к одной из этих групп», — заявил Недзельский.

Министр подчеркнул, что независимо от того, кто был внесен в списки на вакцинацию вне очереди — политики, бизнесмены, депутаты, это несоблюдение стандартов. «Такая ситуация. Моя роль как министра здравоохранения — следить за порядком», — подчеркнул он.

В то же время он указал, что такое нарушение правил является «доказательством того, что решение о централизованном управлении вакцинацией было правильным». «Это нарушение стало ответом на обвинения оппозиции, которая предлагала децентрализованную систему вакцинации. Практика показывает, что только централизованный учет и мониторинг прививок позволяют контролировать этот процесс», — заключил Недзельский.

Ранее в Польше уже случался подобный скандал.