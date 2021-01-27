Кейптаун, , 16:59 — REGNUM Власти Южно-Африканской Республики одобрили использование в стране вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca. Об этом сообщила 27 января глава регулирующего органа ЮАР в сфере лекарственных средств Хелен Рис.

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«Было выдано разрешение на использование вакцины AstraZeneca в условиях чрезвычайной ситуации», — сказала она журналистам, добавив, что с подробностями позднее выступит на пресс-конференции министр здравоохранения страны.

Глава регулятора также сообщила, что власти ЮАР в настоящее время продолжают рассматривать заявки от американских компаний Pfizer и Johnson & Johnson.

Ранее министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе сообщал, что Кейптаун ведёт консультации с Россией по использованию вакцины «Спутник V», а также переговоры с фармацевтическими компаниями Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.