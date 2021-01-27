Москва, , 17:40 — REGNUM Снос памятника Владимиру Ленину в Одесской области, являвшегося последним монументом советскому вождю на территорию Украины, вызвал резонанс в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 27 января в социальной сети Facebook.

«Этапы большого пути. 1918 год — Ленин создал Украину. 2021 год — на Украине снесли последний монумент Ленину», — написала Оля Б.

Многие люди оказались возмущены подобными действиями украинской стороны. Люди уверены, что данная страна должна быт обязана данному историческому деятелю за вклад, благодаря которому Украина получила территории, которых у неё никогда не было.

«Благодарность по-украински. Для непомнящих: Ленин создал Украину и передал ей несколько русских областей», — поделился Александр С.

Некоторые граждане предположили, что для них уже не кажется странным ситуация, когда Украина теряет свои территории, ведь её граждане совершенно забыли, чем их страна обязана личности Ленина.

«Ну всё, теперь для новой Украины, наследницы УНР, путь открыт, без узурпаторских ленинских и сталинских земель», — считает Игорь С.

Нашлись и те, кто выразил уверенность, что на Украине продолжится снос памятников. Граждане считают, что разрушителей монументов уже выработался соответствующий рефлекс.

«А дальше что сносить? Рефлекс-то уже выработался», — пишет Елена С.

Напомним, 27 января руководитель украинской общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков заявил о том, что последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области.