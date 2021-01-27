Пермь, , 16:50 — REGNUM В Перми 27 января состоялась церемония возложения цветов к памятнику на Егошихинском кладбище, где захоронены жители блокадного Ленинграда, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны в город Молотов (ныне Пермь), сообщает пресс-служба мэрии.

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Утром состоялось возложение цветов волонтерами, днем — сотрудниками горадминистрации и представителями общественных организаций, в частности, председателем Пермской городской общественной организации «Блокадники Города-Героя Ленинграда» Виктором Рассохиным.

В Молотовской (Пермской) области во время войны было расселено около 380 тысяч ленинградцев. В Молотов эвакуировали детские учреждения, вузы, предприятия, учреждения культуры.

Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня и завершилась 27 января 1944 года. Эта дата является Днем воинской славы России.