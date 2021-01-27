Брянск, , 17:42 — REGNUM Виновным в ДТП со смертельным исходом признан 33-летний сын бывшего вице-губернатора Брянской области. Молодой человек в состоянии опьянения в центре Брянска врезался в легковой автомобиль и скрылся с места аварии, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе Советского районного суда Брянска.

Ночью 17 сентября 2020 года подсудимый на Volkswagen Touareg на скорости более 86,4 км/ч столкнулся с Toyota Will на перекрёстке улицы Горького и проспекта Ленина. Водитель Toyota получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Отец виновника аварии, вице-губернатор Брянской области, 21 сентября принял решение уйти в отставку.

Суд учёл, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред, а также воспитывает трёх малолетних детей, и назначил ему шесть лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Виновному также запрещено на два года шесть месяцев управлять транспортом.

Приговор пока не вступил в законную силу.