Салехард, , 16:48 — REGNUM На Ямале планируют создать селекционный Центр сохранения и разведения ненецкой лайки. Об этом было заявлено на международном круглом столе с участием специалистов из Швеции в рамках проекта «Ненецкая лайка — достояние России», сообщает ИА «Север-Пресс».

Учёными доказано, что существует угроза чистоте крови ненецкой лайки. Из существующих собак в Приуральской тундре лишь половина чистокровны, отмечают эксперты. Чистоту породы ямальских ненецких лаек определят специалисты из Архангельска и Швеции.

Селекционный центр в Салехарде, который создадут для сохранения и разведения ненецкой лайки позволит создать реестр численности собак, наблюдать за их здоровьем, выдавать родословные совместно с кинологической службой России.

«Лайка появится в правовом поле, вырастут её котировки. В дальнейшем эта порода собак будет продвигаться на международный рынок. Но главное — сохранить уникальную породу для нужд северного оленеводства», — отметил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.