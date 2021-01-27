Екатеринбург, , 17:08 — REGNUM В Свердловскую область прибыла первая партия вакцины «ЭпиВакКорона». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Полученного запаса хватит для того, чтобы привить от COVID-19 тысячу человек. Вакцину уже начали передавать медицинским учреждениям Свердловской области. Препарат от COVID-19 разработан научным центром «Вектор».

"Вакцина, прежде чем попасть в гражданский оборот, прошла необходимые клинические исследования», — напомнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе намерены привить 60% взрослого населения.

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