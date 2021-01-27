Варшава, , 16:28 — REGNUM В Польше подтвержден второй случай заражения новым, «британским» штаммом коронавируса. Об этом, как передает Onet. pl, сообщил 27 января министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции.

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«Второй случай «британского» штамма был выявлен у учителя из Вроцлава. Этот человек с начала пандемии не был за границей, что дает нам поводы для самых печальных прогнозов: вероятно, «британский» штамм начал циркулировать внутри республики», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения «британским» штаммом в Польше был выявлен 21 января — носителем оказался житель Малопольского воеводства.

О мутации COVID-19 еще в декабре прошлого года впервые сообщили в минздраве Великобритании. Там заявили, что у местных жителей был выявлен новый штамм вируса.