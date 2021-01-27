Москва, , 16:28 — REGNUM Наибольший процент заражения коронавирусом у детей наблюдается в возрастной группе от 13 до 15 лет, сообщил 27 января заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Об этом он рассказал на онлайн-семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству».

По данным ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, почти в 50% случаев дети переносят заболевание в легкой форме.

Кроме того, на детей приходится примерно 8−10% среди всех случаев заболеваемости коронавирусом.

«Болеют дети всех возрастных групп, но максимальное число заболевших приходится на детей, начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13−15 летнего возраста», — рассказал Александр Горелов

Согласно данным Роспотребнадзора, у 49,9% детей коронавирусная инфекция протекала в легкой форме, у 32,3% — бессимптомно. Тяжелая форма была отмечена только в 0,2% всех случаев заболевания.

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