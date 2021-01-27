Москва, , 16:23 — REGNUM Наибольшее число заболевших COVID-19 среди детей выявляются у лиц в возрасте 13−15 лет. Об этом в ходе онлайн-семинара «COVID-19: новый вызов человечеству» заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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«Болеют дети всех возрастных групп, но максимальное число заболевших приходится на детей, начиная с семилетнего возраста, пик приходится на подростков 13−15 летнего возраста», — сказал Горелов.

По его словам, число заболевших между мужским и женским полом не имеет особых различий. Согласно презентации специалиста, у 49,9% детей COVID-19 проходил в лёгкой форме, ещё у 32,3% заболевание протекало бессимптомно. Тяжёлая форма регистрировалась в 0,2% от общего числа всех случаев.