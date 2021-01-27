Посёлок Домбаровский, Оренбургская область, , 16:30 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении живодера. Житель Домбровского района признан виновным в совершении преступленияпо пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое, из хулиганских побуждений обращение с животными, повлекшее их гибель»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

После конфликта с супругой мужчина выбросил с четвертого этажа трёх десятидневных котят. Все они погибли.

Суд назначил живодеру наказание в виде одного года и восьми месяцев исправительных работ с удержанием 8% заработка в доход государства. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.