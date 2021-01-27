Воронеж, , 16:14 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 27 января зарегистрировано 1512 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены 22 смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 50 тыс. 935 пациентов, в том числе 281 — за последние сутки.

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