Воронеж, , 16:12 — REGNUM В Воронежской области 27 января подтверждено 384 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 56 тыс. 708 положительных тестов.

За весь период наблюдения 50 тыс. 935 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 281 — за последние сутки. 1512 человек скончались.

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