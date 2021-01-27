Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:29 — REGNUM Мост, соединяющий центральную часть Нижнего Тагила (Свердловская область) с городским районом Тагилстрой, временно закроют в июле 2021 года. Об этом заявил заместитель начальника управления горхозяйством Михаил Сёмин на заседании профильной комиссии городской думы.

По словам чиновника, путепровод на улице Циолковского будут реконструировать. Работы продлятся от четырёх до шести месяцев.

Сёмин признал, что временное закрытие моста приведёт к некоторым затруднениям. В городе организуют объездные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле начали работы по возведению моста через Тагильский пруд.

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