Тамбов, , 16:10 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 27 января.

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Всего в регионе скончались 259 человек.

Выписаны после выздоровления были 20 тыс. 354 пациента, в том числе 216 человек — за последние сутки.

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