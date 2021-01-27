Екатеринбург, , 16:28 — REGNUM В Уральской горно-металлургической компании, как и по всей стране, 27 января началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. УГМК, являясь социально ответственным работодателем, заботится о здоровье своих сотрудников, поэтому предприятия компании не стали исключением. Через лицензированную организацию «УГМК-Здоровье» получена первая партия вакцины Гам-Ковид-Вак («Спутник V»).

Пресс-служба УГМК

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Пресс-служба УГМК

О том, как будет проходить прививочная кампания, рассказал руководитель оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в УГМК Алексей Смирнов: «Вакцинироваться будут работники, не имеющие медицинских противопоказаний, с их добровольного согласия. Этому предшествуют сдача медицинских анализов на наличие иммуноглобулинов (антител) класса G и М к вирусу SARS-CoV-2. По результатам лабораторных исследований производится медицинский осмотр терапевтом, и врач принимает решение о вакцинации работника».

После того, как работник в два этапа ставит прививку, в течение трёх недель у него формируются антитела. Как показывают результаты исследований, после этого риск заболевания практически сводится к нулю.

Пресс-служба УГМК

Необходимость массовой вакцинации пояснил заместитель директора УГМК по персоналу Андрей Чувилкин: «За период с начала пандемии на предприятиях компании от 7% до 20% работников уже переболели коронавирусной инфекцией. Нам очень важно сформировать массовый иммунитет в трудовых коллективах, чтобы все были уверены в том, что не заразятся сами и не заразят коллег, своих родных и близких. Мы хотим восстановить нормальный режим работы, чтобы исключить периоды вынужденной самоизоляции при контактах с заболевшими и дистанционные формы работы. На этой неделе мы начинаем вакцинацию работников организаций УГМК в Свердловской области. С учетом переболевших и имеющих антитела к COVID-19, уже вакцинированных и планируемых к вакцинации, ожидаем выработку коллективного иммунитета не менее чем у 80% работников».



Пресс-служба УГМК

»Вакцинация для сотрудников УГМК является бесплатной и добровольной. И спасибо руководству, что позаботилось о доступности вакцины для сотрудников. Лично я сегодня, осознанно разобравшись в механизме работы вакцины, а поэтому, не колеблясь, поставил прививку и чувствую себя хорошо, — поделился впечатлениями начальник пресс-службы УГМК Алексей Свалов. — Считаю, что все сделал правильно, и хочу призвать своих коллег, знакомых, жителей Свердловской области и других регионов — делайте как мы, потому что только вместе, сообща, мы сможем противостоять этому заболеванию. Присоединяйтесь!».

Следует отметить, что со следующей недели вакцинация начнётся на предприятиях УГМК и за пределами Свердловской области.