Владимир, 27 января 2021, 16:04 — REGNUM Во Владимирской области 27 января подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 22 тыс. 894 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 20 тыс. 86 пациентов, в том числе 129 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 654 человека.
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