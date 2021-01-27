Манила, , 16:02 — REGNUM В правительстве Филиппин заявили о распространении на территории страны «британского» штамма коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По данным министерства здравоохранения Филиппин, «британский» штамм коронавируса выявили у 17 филиппинских жителей.

Первый случай мутировавшей коронавирусной инфекции на Филиппинах был выявлен у жителя, прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов.

Эпидемическая ситуация вынудила президента Филиппин Родриго Дутерте отказаться от смягчения ковид-ограничений и не разрешать детям в возрасте от 10 до 14 лет играть вне дома.

«Я беспокоюсь, что новый штамм коронавируса может атаковать детей. Лучше весь день смотреть телевизор дома», — заявил глава Филиппин.

Напомним, Филиппины занимают второе место в Юго-Восточной Азии по числу случаев заражения коронавирусом. В стране выявлено почти 515 тысяч носителей и 10 200 случаев смерти.

С марта 2020 года детям на Филиппинах запрещено выходить из дома, чтобы не заразиться коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Британский» штамм коронавируса обнаружили на Филиппинах