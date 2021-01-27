Уфа, 27 января 2021, 16:59 — REGNUM Работа золотодобывающей компании нанесла ущерб почвам Башкирии в размере более 500 млн рублей. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Росприроднадзора РФ.
Сообщается, что сотрудники ведомства вместе с республиканской прокуратурой и УФСБ РФ по региону проверили соблюдение требований природоохранного законодательства ООО «Таналык».
В результате были зафиксированы нарушения в этой сфере. В частности, было установлено, что данная компания выполняло добычу за границами лицензионного участка Таналыкская Россыпь на площади более 48 тысяч кв. метров открытым бульдозерно-гидравлическим способом.
В результате этих работ на указанной территории был уничтожен плодородный слой почвы. Ущерб составил свыше 500 млн руб.
Сейчас сотрудники ведомства ведут работу по предъявлению размера ущерба для оплаты ООО «Таналык» в добровольном порядке.
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