Уфа, , 16:59 — REGNUM Работа золотодобывающей компании нанесла ущерб почвам Башкирии в размере более 500 млн рублей. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Росприроднадзора РФ.

Сообщается, что сотрудники ведомства вместе с республиканской прокуратурой и УФСБ РФ по региону проверили соблюдение требований природоохранного законодательства ООО «Таналык».

В результате были зафиксированы нарушения в этой сфере. В частности, было установлено, что данная компания выполняло добычу за границами лицензионного участка Таналыкская Россыпь на площади более 48 тысяч кв. метров открытым бульдозерно-гидравлическим способом.

В результате этих работ на указанной территории был уничтожен плодородный слой почвы. Ущерб составил свыше 500 млн руб.

Сейчас сотрудники ведомства ведут работу по предъявлению размера ущерба для оплаты ООО «Таналык» в добровольном порядке.

«Виновное юридическое лицо ООО «Таналык» и должностные лица привлечены Южно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора к административной ответственности по следующим статьям: по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ за пользование недрами без лицензии на пользование недрами; по ст. 8.5 КоАП РФ за сокрытие, умышленное искажение и несвоевременное сообщение полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсах; по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ за использование прибрежной защитной полосы водного объекта и его водоохранной зоны с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

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