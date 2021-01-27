Загреб, , 15:56 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 31 человек скончался от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 27 января.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключено 135 пациентов.

Согласно новым официальным данным, всего в Хорватии с начала пандемии выявили 230 359 случаев заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся в стране от COVID-19 достигло 4913.

Напомним, что 26 января в Хорватии было подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 23 смертельных случая.