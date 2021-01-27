Тула, , 15:49 — REGNUM Выездная вакцинация против COVID-19 началась на промышленных предприятиях Тульской области по поручению губернатора Алексея Дюмина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Так, 27 января вакцинацию от COVID-19 получили первые 50 сотрудников АО «НПО» СПЛАВ».

В Тульской области стартовала вакцинация сотрудников пропредприятий Управление пресс-службы правительства Тульской области

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Вакцинацию сотрудников провела выездная бригада тульской горбольницы №9. Как сообщила заведующая здравпунктом АО «НПО» СПЛАВ» Наталья Шатрова, на заводе есть собственный медпункт, в нем выделены специальные помещения, где проходит осмотр перед прививкой, включая кабинет вакцинации.

«Когда мы узнали, что на предприятии можно будет сделать прививку, сотрудники моего цеха записались на вакцинацию. Важно как сохранить свое здоровье, так и предотвратить заражение коллег и близких. Очень удобно, что медицинские работники приехали сами, сделали прививку без отрыва от работы», — рассказал начальник цеха №4 Павел Шорохов, который также получил прививку.

Выездная вакцинация на крупных предприятиях региона проходит по поручению Губернатора Алексея Дюмина. Всего в регионе привито около 10 тыс. человек.