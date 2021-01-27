Екатеринбург, 27 января 2021, 16:01 — REGNUM В Свердловской области хотят поставить прививку от COVID-19 60% взрослых жителей. Об этом заявила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции.
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В планах ведомства — привить от инфекции 60% взрослого населения Свердловской области.
«От того, как быстро пройдет вакцинация, зависит скорое возвращение к обычной жизни», — добавила Пономарёва.
Как сообщало ИА REGNUM, прививка не вызвала тяжёлых осложнений у жителей Свердловской области, прошедших вакцинацию.
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